Ак Барс Банк компенсирует бизнесу комиссию за использование СБП

Ак Барс Банк вернет субъектам малого и среднего предпринимательства комиссию за использование системы быстрых платежей (СБП), понесенные в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Банк участвует в государственной программе компенсаций.

Изначально власти планировали возмещать бизнесу расходы на комиссию за использование СБП, понесенные до 31 декабря 2021 года. Однако согласно постановлению правительства РФ от 31.12.21 №2605 этот срок увеличился.

Программа компенсации комиссии за платежи через СБП запущена Минэкономразвития совместно с Банком России. Получить компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты Ак Барс Банка.

Ак Барс Банк активно участвует в развитии сервисов СБП. Для подключения услуги предпринимателям достаточно открыть расчетный счет в банке и подключить удобный способ приема платежей через СБП. Денежные средства будут возвращаться автоматически на расчетный счет по мере получения компенсации от Минэкономразвития.

Меры поддержки распространяются на индивидуальных предпринимателей и компании — субъектов МСП, состоящих в реестре. Основанием для заявки на возмещение является фигурирование в этом реестре.

ПАО «АК БАРС» Банк

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