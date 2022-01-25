В Татарстане в 1,5 раза выросло количество острых алкогольных отравлений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в полтора раза выросло количество острых алкогольных отравлений, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

— Количество острых алкогольных отравлений выросло с 465 случаев до 695 случаев за 2021 год, — указала она.

Кроме того, произошло 238 смертельных случаев, в том числе и среди подростков. Так, в Нижнекамске скончалась 17-летняя девушка, отравившаяся приобретенным с рук алкоголем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Рост количества острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями отмечался еще в первом полугодии 2021-го. За шесть месяцев в Татарстане зарегистрировали 385 подобных случаев. В структуре отравления преобладал этанол — 76,3%. На метанол приходилось 6,8%.



Луиза Игнатьева