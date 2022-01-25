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В Татарстане в 1,5 раза выросло количество острых алкогольных отравлений

15:26, 25.01.2022 2
В Татарстане в 1,5 раза выросло количество острых алкогольных отравлений
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в полтора раза выросло количество острых алкогольных отравлений, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

— Количество острых алкогольных отравлений выросло с 465 случаев до 695 случаев за 2021 год, — указала она.

Кроме того, произошло 238 смертельных случаев, в том числе и среди подростков. Так, в Нижнекамске скончалась 17-летняя девушка, отравившаяся приобретенным с рук алкоголем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Рост количества острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями отмечался еще в первом полугодии 2021-го. За шесть месяцев в Татарстане зарегистрировали 385 подобных случаев. В структуре отравления преобладал этанол — 76,3%. На метанол приходилось 6,8%.

Луиза Игнатьева
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:44
    Народ нищает, молодёжь стала пить химию, нюхать клей!
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    Анонимно 16:26
    Откуда, извините, знаете?
    Откуда информация?
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