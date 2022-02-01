Red Wings объявила о программе полетов из Нижнекамска на черноморские курорты РФ

Авиакомпания Red Wings в мае запустит прямые рейсы из аэропорта «Бегишево» на все российские черноморские курорты, сообщила пресс-служба авиакомпании. Полеты будут совершаться в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи. Их будут выполнять на российских авиалайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Авиарейсы на российские курорты стартуют в конце мая. Первый рейс отправится 29 мая в Сочи, они будут выполняться два раза в неделю (вторник, воскресенье). С такой же периодичностью будут вылетать самолеты в Симферополь (вторник, пятница). Авиарейсы в Анапу и Геленджик будут отправляться раз в неделю ( по пятницам и понедельникам соответственно).

В настоящее время Red Wings летает из аэропорта Нижнекамска в Новый Уренгой и Сургут, в марте также начнет полеты в Екатеринбург.

Луиза Игнатьева