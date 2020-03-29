Авиакомпания «Россия» заплатит 15 млн рублей за проживание в Казани

Авиакомпания «Россия» (структура «Аэрофлота») заплатит за гостиничные услуги в Казани 15,3 млн рублей.

О закупке стало известно 23 марта, заявки будут приниматься до 7 апреля, итоги подведут 10-го числа.

Победитель аукциона должен обеспечить проживание до 7 человек в сутки (в среднем — четырех) до конца 2021 года. Всего за указанный период авиакомпания хочет разместить 4 690 человек.

Площадь одноместных номеров должна быть не меньше 12 кв. м, двухместных — не меньше 15 кв. м. С предоставлением трехразового питания. Гостиница должна быть расположена на расстоянии не более 30 километров от казанского аэропорта. Расчетная стоимость проживания в одноместном номере без учета питания составит 1 800 рублей, в двухместном — 1 200 рублей за человека.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» заплатит 10,5 млн рублей за оказание услуг по размещению экипажей и пассажиров воздушных судов в гостиницах Казани.