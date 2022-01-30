В Ново-Савиновском районе Казани построят детский сад на 220 мест за 72 млн рублей

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани построят детский сад на 220 мест, на это выделят 71,9 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Новое дошкольное образовательное учреждение расположится в районе улиц Ф. Амирхана, Чистопольской и Адоратского. Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные и другие работы, в том числе установить оборудование.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Подать заявку можно до 4 февраля текущего года. Срок исполнения работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2022 года.

В декабре 2021-го Главстрой Татарстана объявил тендер на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации центра дополнительного образования «Адымнар». Речь идет о центре дополнительного образования в поселке Ильичевский Тукаевского района. Начальная цена договора — 26,9 млн рублей.

Маргарита Головатенко