В Казани за сутки произошло 177 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В понедельник, 31 января, в Казани произошло 177 ДТП, одно из них — столкновение, в котором пострадал человек, сообщили в ГИБДД города.



Пять водителей задержали в пьяном состоянии, еще у четверых не было прав. В отдел полиции доставили четырех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: pixabay.com

В Казани в воскресенье, 30 января, произошло 104 ДТП, три из них — с пострадавшими. В выходной день сотрудники Госавтоинспекции республики задержали 13 пьяных водителей, еще у семи не было прав управления транспортом.

Маргарита Головатенко