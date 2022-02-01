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В Казани за сутки произошло 177 ДТП

07:26, 01.02.2022
В Казани за сутки произошло 177 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В понедельник, 31 января, в Казани произошло 177 ДТП, одно из них — столкновение, в котором пострадал человек, сообщили в ГИБДД города.

Пять водителей задержали в пьяном состоянии, еще у четверых не было прав. В отдел полиции доставили четырех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: pixabay.com

В Казани в воскресенье, 30 января, произошло 104 ДТП, три из них — с пострадавшими. В выходной день сотрудники Госавтоинспекции республики задержали 13 пьяных водителей, еще у семи не было прав управления транспортом.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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