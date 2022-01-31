В Татарстане провели более 5 млн исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провели 5 015 063 исследования на коронавирус, в том числе 19 472 — за последние сутки. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Исследования на COVID-19 проводят в 24 республиканских лабораториях. В их число входят 15 государственных лабораторий, восемь частных лабораторий и одна лаборатория медико-санитарной части УФСИН по РТ.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что каждая лаборатория оснащена достаточным количеством тестов для проведения исследований. Также сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, предпринимаются усиленные меры по соблюдению требований биологической безопасности.

За последние сутки в республике выявили 698 случаев заражения COVID-19 — это очередной антирекорд. За весь период пандемии в РТ зарегистрировали 48 865 заболевших. Общее количество выздоровевших достигло 39 128 человек.

Диана Жиленкова