В Татарстане провели более 5 млн исследований на COVID-19
В Татарстане провели 5 015 063 исследования на коронавирус, в том числе 19 472 — за последние сутки. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Исследования на COVID-19 проводят в 24 республиканских лабораториях. В их число входят 15 государственных лабораторий, восемь частных лабораторий и одна лаборатория медико-санитарной части УФСИН по РТ.
Отмечается, что каждая лаборатория оснащена достаточным количеством тестов для проведения исследований. Также сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, предпринимаются усиленные меры по соблюдению требований биологической безопасности.
За последние сутки в республике выявили 698 случаев заражения COVID-19 — это очередной антирекорд. За весь период пандемии в РТ зарегистрировали 48 865 заболевших. Общее количество выздоровевших достигло 39 128 человек.
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