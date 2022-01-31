В Челнах и Нижнекамске выявили превышение концентрации диоксида азота в воздухе

В Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

Так, в Нижнекамске концентрация диоксида азота составила 0,37 мг/кубометр при норме 0,2 мг/кубометр. Превышение зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на пересечении проспектов Химиков и Строителей.

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В Набережных Челнах превышение зафиксировали пункт на улице 40 лет Победы и пункт КДК КАМАЗа. Концентрация составила 0,299 мг/кубометр и 0,596 мг/кубометр соответственно. Также два пункта выявили превышение концентрации фенола — 0,012 мг/кубометр и 0,011 мг/кубометр.

Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в Челнах и Нижнекамске было зафиксировано и в минувшие выходные. Например, в Нижнекамске превышение концентрации зафиксировал пункт наблюдения на пересечении проспектов Химиков и Строителей.



Диана Жиленкова