В Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение ПДК диоксида азота в воздухе

В Набережных Челнах и Нижнекамске выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе, данные приводятся на сайте Гидрометцентра РТ.



В городах нарушения зафиксировали по два пункта наблюдений. В Челнах нарушения обнаружились при мониторинге воздуха ПНЗ № 2 ДК «КамАЗа» и ПНЗ № 4 ул. 40 лет Победы. Первый выявил превышение диоксида азота в концентрации 0,397 мг/куб.метр при норме в 0,2 мг/куб.метр.

Второй пункт наблюдения выявил превышение с показателем 0,25 мг/куб.метр.

В Нижнекамске превышение концентрации зафиксировали ПНЗ №1 пересечение пр. Химиков и пр. Строителей — 0.321 мг/куб.метр и ПНЗ №21 ул. Лесная — 0.274 мг/куб.метр.

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 27 января по 07.00 28 января.

В январе в воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола и диоксида азота.

Маргарита Головатенко