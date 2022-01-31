Новости общества

22:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Корреспондент «Реального времени» стал одним из победителей конкурса «Искусный глагол»

20:57, 31.01.2022
Корреспондент «Реального времени» стал одним из победителей конкурса «Искусный глагол»
Фото: realnoevremya.ru

Подведены итоги VI конкурса для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол». Всего определено 12 победителей из 10 российских городов.

Победителями в номинации «Лучшая статья» стали корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов, а также представительница Екатеринбурга Дарья Санникова.

Также были представлены такие номинации, как «Лучшее интервью», «Лучший телесюжет и телепрограмма о культуре», «Лучшая радиопрограмма о культуре», «Лучший фоторепортаж» и «Лучший материал блога». Всего на участие в конкурсе поступила 171 заявка из 36 городов.

Диана Жиленкова
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также