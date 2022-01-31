Корреспондент «Реального времени» стал одним из победителей конкурса «Искусный глагол»
Подведены итоги VI конкурса для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол». Всего определено 12 победителей из 10 российских городов.
Победителями в номинации «Лучшая статья» стали корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов, а также представительница Екатеринбурга Дарья Санникова.
Также были представлены такие номинации, как «Лучшее интервью», «Лучший телесюжет и телепрограмма о культуре», «Лучшая радиопрограмма о культуре», «Лучший фоторепортаж» и «Лучший материал блога». Всего на участие в конкурсе поступила 171 заявка из 36 городов.
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