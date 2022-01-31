В казанском ИТ-парке опровергли участие сотрудников и резидентов в скандальном видеоролике

В казанском ИТ-парке прокомментировали инцидент с видеороликом, на котором якобы сотрудники учреждения пародируют мем с порноактрисой. Как стало известно, сотрудники и резиденты парка не являются ни авторами, ни участниками, ни операторами видеоролика. Он снят и опубликован сторонней компанией.

— Холл ГАУ «ИТ-парк» является местом общего пользования, проведение фото- и видеосъемки там не подлежит обязательному согласованию с нами. ГАУ «ИТ-парк» не является надзорным либо контролирующим органом за общественным порядком и не имеет соответствующих полномочий. Наша служба охраны контролирует правопорядок в общественном месте, но не имеет достаточной экспертизы в оценке видеоконтента и интернет-мемах, — говорится в заявлении.

Ранее на портале Readovka появилась новость о казанцах, которые сняли ролик на фоне храма Сошествия Святого духа. Видео пародирует мем с порноактрисой Пайпер Перри и пятью темнокожими мужчинами. По версии издания, авторами ролика являются сотрудники казанского ИТ-парка. В действительности участники ролика работают в компании HardDays, большая часть из них не является жителями Казани.

Диана Жиленкова