За сутки с казанских улиц вывезено больше 11,6 тысяч тонн снега

За прошедшие сутки с улиц Казани было вывезено 11 675 тонн снега, всего с начала зимнего сезона — 589 686 тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня днем убирать городские улицы вышли 457 дорожных рабочих и 286 единиц специальной техники. Снег будет вывозиться с улиц: 25 октября, Абжалилова, Агрономическая, Айдарова, Арбузова, Батурина, Баумана, Большая Красная, Гарифьянова, Гладилова, Горького, Девятаева, Дементьева, Еники, Ершова, Журналистов, Калинина, Карима, Кирпичникова, Красной Позиции, Кремлевская, Кул Гали, Аделя Кутуя, Магистральная, Карла Маркса, Парина, Петербургская, Пушкина, Садыковой, Саид-Галеева, Салимжанова, Сыртлановой, Театральная, Тихомирнова, Тихорецкая, Урманче, Фаткуллина, Фучика, Чернышевского, Чехова, проспекта Победы, площади Свободы, Ярмарочной площади, Мамадышского и Оренбургского трактов, Фермского шоссе, парка Победы, поселков Лесной городок, Медгородок и Старые горки.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне с улиц столицы Татарстана было вывезено 12 885 тонн снега. На уборку улиц от снега тогда выходили 544 дорожных рабочих и 380 единиц специальной техники.

Дарья Акимова