В Челнах в прошлом году сэкономили 133 млн рублей на закупках

В Набережных Челнах в 2021 году сэкономили 133 млн рублей на госзакупках. Это на 72,2% больше, чем в 2020 году, сообщается на сайте мэрии города.

Муниципальные закупки охватывают практически все сферы рынка — от строительства дорог и крупных объектов до организации питания в социальных учреждениях, рассказал начальник отдела муниципальных заказов Марсель Хайрутдинов.

Фото: nabchelny.ru

Для обеспечения максимальной прозрачности процедур закупки осуществляются электронными конкурсами, электронными аукционами и закупками на бирже.

В 2021 году в Челнах провели более 9 тысяч торгов на сумму 5,3 млрд рублей. Для привлечения большего числа поставщиков и экономии бюджетных средств торги проводятся на электронной биржевой площадке республиканского маркетингового центра.

На прошлой неделе на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что в 2021 году общая экономия на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ города превысила 1,5 млрд рублей. Это на 44% больше, чем в 2020-м.



Татьяна Леухина