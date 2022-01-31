В Альметьевске создана межрайонная многопрофильная больница

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане появилась Альметьевская межрайонная многопрофильная больница. Постановление о ее создании подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как следует из документа, государственное автономное учреждение здравоохранения создано по предложению Минздрава Татарстана. Больница находится в Альметьевске по ул. Радищева, 67. По указанному адресу на сегодняшний день расположена медико-санитарная часть «Татнефти».

Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана поручено в течение 30 дней закрепить за больницей на праве оперативного управления государственное имущество республики, в том числе особо ценное движимое, необходимое для обеспечения ее деятельности по адресам ул. Радищева, 67 и ул. Маяковского, 68 (по этому адресу в Альметьевске находится санаторий-профилакторий «Здоровье»).



Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем Центральную районную больницу в Альметьевске должны отремонтировать. Работы планируется завершить до 1 мая 2022 года. На ремонт из республиканского бюджета выделялось более 48 миллионов рублей.

