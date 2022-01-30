Буртасова может заменить Васнецову в российской сборной по биатлону на Олимпиаде

Фото: Nordic Focus

Российская биатлонистка Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову в женской сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов РФ.

Причиной замены стали два положительных теста на коронавирус у Васнецовой. Сейчас она находится на изоляции в карантинном отеле.

30 января Олимпийский комитет и Союз биатлонистов России подали запрос в оргкомитет игр в Пекине на вынужденную замену спортсменок. До этого Буртасова являлась первой запасной.

Олимпиада — 2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Сегодня Буртасова выиграла в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы. 26 января она заняла 1-е место в индивидуальной гонке на 15 километров.

Дарья Акимова