Россияне Бабиков и Буртасова выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова получили золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в немецком городе Арбер. Об этом сообщают «РИА Новости».

Они использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах, пробежали один штрафной круг и показали время 39 минут 10,5 секунды. Второе место завоевала французская команда в лице Эмильена Клода и Лу Жанмоно, третье — биатлонисты из Германии Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд.

26 января Буртасова заняла первое место в индивидуальной гонке на 15 километров. А Бабиков ранее выиграл серебро чемпионата Европы также в индивидуальной гонке.

Сегодня также сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы. В ее составе выступали Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.



Дарья Акимова