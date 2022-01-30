С 1 марта в России введут штрафы для водителей за езду без диагностической карты

Фото: Максим Платонов

С 1 марта 2022 года в России ГИБДД будет штрафовать водителей за езду без диагностической карты. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Сумма штрафа составит 2 тысячи рублей. Получить его можно будет лишь один раз в сутки. Несмотря на отмену обязательного техосмотра, сотрудники ГИБДД имеют право осматривать машины на предмет технических неисправностей. Если таковые обнаружатся, то водителей отправят проходить техосмотр, даже если для него эта процедура добровольная.

Если водители откажутся от этого, инспекторы смогут аннулировать регистрацию автомобиля. При наличии у автовладельца действующей диагностической карты сотрудники ГИБДД не будут проверять авто.

Фото: Максим Платонов

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в России. От техосмотра освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими только для собственных нужд. Однако эта процедура остается обязательной для такси и участвующих в перевозках пассажиров автобусов и грузовиков.





Дарья Акимова