Прокуратура Челнов проверит информацию о падении ребенка в открытый люк

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах прокуратуре поручено проверить информацию о падении ребенка в открытый люк. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в инстаграм.

Ранее в челнинских соцсетях появилась информация от одной из жительниц, что сегодня около 12 часов дня в районе поселка ЗЯБ, рядом с детской поликлиникой № 3 ребенок упал в люк. Находившийся вместе с малышом отец спас его. Мальчик пережил большой стресс. Сообщается, что опознавательных знаков рядом с люком не было.

Прокуратура города проверит данное сообщение и при наличии оснований примет меры реагирования.

В четверг сообщалось, что в Казани прокуратура проверит информацию о девочке-подростке, которую высадили из автобуса 91-го маршрута. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

Дарья Акимова