На поставку противогололедного материала в Челны выделят 10,4 млн рублей

В Небрежные Челны поставят твердый многокомпонентный противогололедный материал на 10,4 млн рублей для борьбы со скользкостью на автомобильных дорогах и тротуарах, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет поставлять противогололедные материалы по заявкам заказчика с даты заключения договора до 31 декабря 2022 года. Товар поставляется в течение 14 рабочих дней после получения заявки заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Согласно требованиям, указанным в документах, товар должен упаковываться в целостную МКР весом не менее 800 кг.

Заказчиком выступает челнинское МУП «ПАД». Подать заявку можно до 3 февраля, первую их часть начнут рассматривать на следующий день.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Набережных Челнах выделили 422,7 млн рублей на содержание автомобильных дорог, мостов, подземных переходов, светофоров, табло и дорожных знаков. В эту сумму включены содержание, ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения. Все это запланировано на зимний и летний периоды 2022 года.

Маргарита Головатенко