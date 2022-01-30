В Зеленодольске продают трайк за 8 миллионов — «семейный проект», который собирался более 10 лет

Для сборки трайка привлекались специалисты со всей России

На одном из сайтов объявлений разместили объявление о продаже в Зеленодольске трайка — трехколесного мотоцикла с одним передним колесом и двумя задними. Цена железного коня — 8 миллионов рублей. Продавец не указал подробностей, однако упомянул его эксклюзивность и идеальное состояние — внешнее и техническое. Также, судя по сообщению продавца, у транспорта есть все необходимые документы.

«Реальное время» пообщалось с владельцем трехколесного мотоцикла и выяснило: эксклюзивность трайка заключается во всем — в каждой детали. Продавец рассказал изданию, что все детали доведены до заводского состояния — начиная от механизмов и заканчивая покраской.

Однако в цену байка заложена не столько отточенность деталей, а интересная история. Трайк собирался на протяжении 10 лет несколькими поколениями:

— У нас начал отец его собирать, но недособирал… Такая история была… Мы с братом, получается, вдвоем его доделывали. Семейный такой проект.

В цену байка заложена не столько отточенность деталей, а интересная история. Фото: avito.ru

Для того, чтобы грамотно собрать трайк, хозяева привлекали специалистов из разных городов России:

— Привлекались специалисты, более компетентные в некоторых вопросах. Потому что некоторые узлы самому просчитать, все вот это сделать — технически очень сложно.

Например, на покраску мотоцикл возили в Краснодар: «Здесь, в ближайшем окружении, у нас не нашлось хорошего мастера. Всего два мастера у нас в России, которые могли бы его так покрасить. [Во всяком случае], было на тот момент. Мы выбрали Краснодар. На прицепе возили, потому что он был в разобранном состоянии».

Однако семейный проект теперь ищет хозяина. По словам продавца, помимо прочего, трайк потребовал «очень-очень много финансовых затрат» и был очень сложен в сборке. И цена, по рассказам продавца, сложилась не только за эксклюзивность трайка и его деталей, но и за такую кропотливую многолетнюю работу.

По словам продавца, помимо прочего, трайк потребовал «очень-очень много финансовых затрат» и был очень сложен в сборке. Фото: avito.ru

В Татарстане всего восемь объявлений о продаже трайков

Трайк — достаточно редкое явление для дорог России. На том же сайте объявлений можно встретить только около 200 объявлений о продаже этих транспортных средств, большинство из который представляют из себя самодельный конструкции.

В Татарстане продают восемь трайков, включая вышеописанный, он же и самый дорогой. Помимо него выделяется разве что подержанный трайк компании Harley-Davidson, который продают за 2,3 миллиона рублей. В объявлении говорится, что транспортное средство находится в отличном состоянии и имеет пробег в 8 270 километров. За последние 2 года трайк выезжал менее 10 раз.

Маргарита Головатенко