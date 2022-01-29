Новости происшествий

09:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Челнах арендатор вынес из квартиры пенсионерки бытовую технику

08:31, 29.01.2022 1
В Челнах арендатор вынес из квартиры пенсионерки бытовую технику
Фото: realnoevremya.ru

Из квартиры 70-летней хозяйки квартиры в 10-м комплексе поселка ГЭС в Набережных Челнах вынесли бытовую технику на 40 тысяч рублей.

На ночь квартиру снял 52-летний челнинец. Хозяйка утром пришла за ключами, но съемщика уже не застала. Из квартиры исчезли телевизор, микроволновая печь и стиральная машина.

Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Свою вину он признал и уже частично вернул чужое имущество.

Фото: pixabay.com

В отношении челнинца возбудили уголовное дело по статье о краже, ранее он уже был судим, сообщили «Челнинские известия».

В январе в Советском районе Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже имущества из частного дома в садоводческом некоммерческом обществе. Задержанными оказались ранее судимые граждане 1983 и 1990 годов рождения.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:56
    Вещи и виновники найдутся,а вот у нашей знакомой в Челнах квартиранты сожгли квартиру.Восстановить-теперь для неё неразрешимая проблема.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также