В Нижнем Новгороде арестовали троих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу

Трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе в Московском районном суде города.

Их арестовали на два месяца, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Нижегородской области троих подростков в возрасте 16—17 лет заподозрили в подготовке нападения на школу. По версии следствия, в декабре 2021 — январе 2022 года они выбрали объект нападения — учебное заведение, расположенное в Канавинском районе города. Подозреваемые решили убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Также подростки определились с датой нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства более двух лиц». Силовики считают, что совершить свое нападение они планировали из ненависти к людям.



Татьяна Леухина