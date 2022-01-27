В Нижнем Новгороде задержали троих подростков по подозрению в подготовке нападения на школу

В Нижегородской области троих подростков в возрасте 16—17 лет заподозрили в подготовке нападения на школу. Об этом сообщает управление Следкома РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства более двух лиц». По версии следствия, трое подростков сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для убийства нескольких лиц на почве ненависти.

В декабре 2021 — январе 2022 года они выбрали объект нападения — учебное заведение, расположенное в Канавинском районе города. Подозреваемые решили убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Также подростки определились с датой нападения. Сейчас следователи проводят допросы. После этого будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

В декабре прошлого года на территории Серпуховского монастыря в Подмосковье произошел взрыв. К преступлению оказался причастен бывший ученик православной приходской школы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).



Татьяна Леухина