Заявки на кредит в Банк Казани — теперь через «Госуслуги»

По прогнозным данным на конец 2021 года, процент поданных заявок на кредит через портал государственных услуг* будет составлять 50%. Такой высокий показатель обеспечил сервис «Цифровой профиль». Он предоставляет клиенту банка возможность заполнять и подтверждать заявку на услугу с помощью ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации). Сервис «Цифровой профиль» оптимизирует процесс заполнения заявки на услуги и прохождения проверки клиента до одного щелчка мыши.

Чтобы подать заявку на получение кредита через онлайн-банк, нужно открыть окно «Авторизация через «Госуслуги», а для завершения проверки выбрать кнопку «Авторизоваться». Вам больше не нужно вводить данные вручную, можно применить автозаполнение. Этот сервис позволит банку не идентифицировать вас снова, а вам дает возможность совершать юридически значимые действия без оригиналов документов — вся необходимая информация автоматически загрузится из государственных систем.

Важно помнить: вы можете пользоваться сервисом «Цифровой портал» только при условии, что являетесь пользователем портала госуслуг и у вас есть подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Возможно, в будущем сам сервис будет применяться гораздо активнее в кредитовании, с учетом того, как быстро растет число официальных баз данных, а также какие это дает возможности экономии времени и финансов для банков и их клиентов.

С марта 2021 года Банк Казани для всех клиентов, подавших заявку на кредит онлайн с авторизацией через портал «Госуслуги» предоставляет дополнительную скидку по ставке на выбранный кредит. А с 1 октября 2021 г. до 31 января 2022 г. эта скидка увеличивается до 0,5%, если сумма кредита начинается от 600 000 рублей (при сумме кредита до 599 999 рублей скидка составит 0,3%).

Что нужно, чтобы получить скидку на вашу кредитную ставку?

Зайдите на сайт банка, выберите нужную сумму в кредитном калькуляторе и срок кредитования. Перейдите к оформлению заявки. Вместо того чтобы заполнять длинную анкету с личными данными выберите кнопку авторизации через «Госуслуги» и введите логин и пароль. Анкета, необходимая для создания заявки на кредит, заполнится автоматически. Подтвердите отправку заявки и ждите звонка менеджера!

Партнерский материал