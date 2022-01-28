В 2021 году прибыль российских банков составила рекордные 2,4 трлн рублей

Фото: Илья Репин

За 2021 год российские банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей чистой прибыли. Такие данные представлены в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Это почти на 50% больше, чем в 2020 году. Тогда прибыль банков составила 1,6 трлн рублей. Повышению показателей способствовали рост объема бизнеса, чистых процентных и комиссионных доходов на 15% и 20% соответственно и низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в пандемийном 2020 году.

При этом чистая прибыль банковского сектора в декабре прошлого года сократилась до 111 млрд рублей против 151 млрд рублей в ноябре. Основной причиной в ЦБ называют формирования резервов на возможные потери у отдельных крупных банков и рост операционных расходов, в том числе, на на предпраздничную рекламу и бонусные выплаты.

В 2022 году Центробанк ожидают прибыль российского банковского сектора около 2-2,4 трлн рублей.

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2021 года эксперты рейтингового агентства НКР прогнозировали прибыль российских банков в сумме 2,5 трлн рублей. О том, насколько это много или мало, можно прочесть здесь.

Дарья Акимова