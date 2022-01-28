Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли-марафоне «Дакар-2022»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с очередной победой на ралли-марафоне «Дакар-2022» на торжественной церемонии чествования команды в казанском Кремле.



«Маршрут ралли-марафона по пескам Саудовской Аравии был нелегким испытанием для всех участников соревнований. Тем не менее благодаря слаженным действиям всех членов команды вам удалось показать наилучший результат — все первые четыре места в категории грузовиков заняла команда из Татарстана», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов отметил, что к победе на «Дакаре» привели «слаженные действия технического персонала, тактическая выучка, взаимопомощь и работа на пределе возможностей». Он добавил, что КАМАЗ — это известный во всем мире татарстанский бренд, который пользуется уважением мирового автоспортивного сообщества.

«Новый автомобиль нашего семейства К-5 вызывает особую гордость. Два экипажа на этом грузовике ни разу не сломались за 12 дней гонки. Тем самым они показали особую надежность автомобилей отечественного автопрома», — прокомментировал итоги руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ вручил команде «КАМАЗ-мастер» государственные награды Татарстана. В ответ спортсмены вручили Рустаму Минниханову памятный кубок.

14 января экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. По итогам гонки первые четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-мастера». Сотников становился победителем «Дакара» в 2021 году. В 2017 и 2019 годах пилот занимал в ралли-марафоне вторые места.

Маргарита Головатенко