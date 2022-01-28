Медведев заявил, что при переходе на четырехдневку зарплаты должны сохраняться

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо сохранить ту же зарплату, что и при пятидневной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в условиях пандемии большая часть людей стала работать удаленно из дома и многие из них не планируют возвращаться к прежнему формату. Рабочая неделя для такой категории граждан совсем не обязательно должна быть пятидневной, а в некоторых случаях можно трудиться и в воскресенье.

realnoevremya.ru

28 апреля 2021 года Дмитрий Медведев в эфире VKLive высказался за введение четырехдневной рабочей недели. Он заявил, что такое сокращение рабочих дней должно быть постепенным и основываться на экономической логике. По его словам, такую возможность необходимо дать тем работодателям, которые к этому готовы. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не одобрил его идею, сообщив, что в России наблюдается дефицит рабочей силы, особенно высокопрофессиональных кадров.



Максим Кокунин