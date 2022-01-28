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Медведев заявил, что при переходе на четырехдневку зарплаты должны сохраняться

12:25, 28.01.2022
Медведев заявил, что при переходе на четырехдневку зарплаты должны сохраняться
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо сохранить ту же зарплату, что и при пятидневной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в условиях пандемии большая часть людей стала работать удаленно из дома и многие из них не планируют возвращаться к прежнему формату. Рабочая неделя для такой категории граждан совсем не обязательно должна быть пятидневной, а в некоторых случаях можно трудиться и в воскресенье.

realnoevremya.ru

28 апреля 2021 года Дмитрий Медведев в эфире VKLive высказался за введение четырехдневной рабочей недели. Он заявил, что такое сокращение рабочих дней должно быть постепенным и основываться на экономической логике. По его словам, такую возможность необходимо дать тем работодателям, которые к этому готовы. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не одобрил его идею, сообщив, что в России наблюдается дефицит рабочей силы, особенно высокопрофессиональных кадров.

Максим Кокунин
ЭкономикаФинансыОбщество

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