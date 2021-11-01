В Минпросвещения прокомментировали закрытие приема в колледжи по 43 профессиям

Фото: Дмитрий Резнов

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин объяснил предложение ведомства о сокращении приема в колледжи по 43 профессиям. По его словам, они неактуальны, однако навыки и знания включат в более современные программы.

Неумывакин отметил, что процедура пересмотра списка программ подготовки в колледжах проходит регулярно. Из реестра исключаются утратившие спрос специальности и добавляются новые и актуальные. Глава департамента подчеркнул, что в последние 2 года исключили уже более 100 профессий, причем спроса на них не было как среди работодателей, так и абитуриентов, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

О сокращении приема стало известно в минувшие выходные. В ведомстве предложили ограничить прием в колледжи и техникумы по 43 направлениям с 31 декабря 2021 года. Такое заявление объяснили тем, что подготовка кадров в средних профессиональных учреждениях должна отвечать потребностям современного рынка труда.

Диана Жиленкова