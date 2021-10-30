В Минпросвещения России предложили прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Фото: Дмитрий Резнов

В Минпросвещения РФ предложили ограничить прием в колледжи и техникумы по 43 направлениям с 31 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложение объяснили тем, что подготовка кадров в средних профессиональных учреждениях должна соответствовать тенденциям современного рынка труда. Так, среди предлагаемых для исключения направлений есть рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар и др.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно ведомство разрешило объявить каникулы в российских колледжах в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. В связи с этим учебным заведениям поручили обеспечить корректировку учебного плана.

Диана Жиленкова