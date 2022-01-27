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В этом году КАМАЗ выпустит первые прототипы грузовых беспилотников «Континент»

18:38, 27.01.2022
В этом году КАМАЗ выпустит первые прототипы грузовых беспилотников «Континент»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году КАМАЗ выпустит первые четыре прототипа грузовых беспилотников «Континент» для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». Об этом рассказал главный конструктор по инновационным автомобилям челнинского предприятия Сергей Назаренко.

Первые коммерческие беспилотные грузоперевозки планируется начать со следующего года в партнерстве с другими российскими компаниями, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшие выходные «Ведомости» сообщили, что минимальная цена грузовика КАМАЗ для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М-11 Москва — Петербург составит 14,5 млн рублей. «Реальное время» разбиралось, это много или мало?

Татьяна Леухина
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