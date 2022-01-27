В этом году КАМАЗ выпустит первые прототипы грузовых беспилотников «Континент»

В 2022 году КАМАЗ выпустит первые четыре прототипа грузовых беспилотников «Континент» для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». Об этом рассказал главный конструктор по инновационным автомобилям челнинского предприятия Сергей Назаренко.

Первые коммерческие беспилотные грузоперевозки планируется начать со следующего года в партнерстве с другими российскими компаниями, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшие выходные «Ведомости» сообщили, что минимальная цена грузовика КАМАЗ для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М-11 Москва — Петербург составит 14,5 млн рублей. «Реальное время» разбиралось, это много или мало?



Татьяна Леухина