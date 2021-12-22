Стоимость экспериментального беспилотника КАМАЗ составит 14,5 млн рублей — это много или мало?
Минимальная цена грузовика КАМАЗ для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М-11 Москва — Петербург составит 14,5 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости».
Он представляет собой автомобиль последнего поколения К5 (модель 54901, — прим. ред.). Будет поставляться с дизельным двигателем, полуприцепом и классом автономности «3+». В наличии есть система адаптивного круиз-контроля. С такой требуется присутствие водителя, которому нельзя будет убирать руки с руля.
Первые четыре такие машины компания готова поставить в 2022 году. А в 2024 году КАМАЗ отгрузит еще 30 подобных грузовиков.
14,5 млн рублей — это:
- $196,4 тысячи, или €174,025, — по курсу ЦБ на сегодня.
- Почти в 2 раза дороже обычного тягача — КАМАЗ-54901 с трехлетним контрактом на обслуживание с 1 января 2022 года обойдется в 7,9 млн рублей.
- 68 таких машин можно было собрать на сумму, потраченную на создание полигона для испытания беспилотников КАМАЗа, — его строительство в Набережных Челнах обойдется более чем в 1 млрд рублей.
- На 4,5 млн рублей меньше цены тягача КАМАЗ-54907, который сможет передвигаться без водителя за рулем, но с инженером-испытателем в кабине, — новинку планируют выпустить в 2025 году по цене от 19 млн рублей.
- На 8,5 млн рублей больше, чем стоимость беспилотного авто от «Яндекса» — по словам руководителя направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрия Полищука, в одно технологичное авто инвестируют около 6,5 млн рублей.
- В 48 раз больше прогнозируемой цены беспилотного авто для России в 2027 году — по словам помощника президента РФ Игоря Левитина, сказанным в 2017 году, она достигнет 300 тысяч рублей.
- Почти два автопилотных автомобиля Honda — он стоит $102 тысячи, или 7,5 млн рублей по сегодняшнему курсу ЦБ.
- Самая мощная версия машины Tesla Model S стоит на 1,8 млн рублей меньше — Model S Plaid с автопилотом и штурвалом вместо руля продается за 12,7 млн рублей.
- Примерно в 7,6 раза больше стоимости беспилотников, которую хочет установить Tesla к 2023 году, — в 2020 году глава компании Илон Маск пообещал, что через три года начнется производство беспилотных автомобилей стоимостью $25 тысяч, или 1,9 млн рублей.
- Где-то в 1,3 раза больше цены грузовика Tesla Semi, производство которого было намечено на 2021 год, — его стоимость будет начинаться с $150 тысяч, или 11,07 млн рублей по курсу Центробанка на сегодня.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/235870-stoimost-eksperimentalnogo-bespilotnika-kamaz-sostavit-145-mln-rubley - он ведь еще и растаможен при этом