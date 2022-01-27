В Татарстане 13 работникам предприятия выплатили долги по зарплате на сумму более 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 13 сотрудникам одного предприятия выплатили долги по зарплате на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по РТ.

Сотрудники СК РФ по Татарстану ранее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ в адрес руководства ООО по факту невыплаты зарплат и добились погашения задолженности.

Зарплату работникам предприятия не выплачивали с февраля по май 2021 года. В ходе расследования уголовного дела задолженность перед ними была полностью погашена.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Татарстан стал регионом-лидером по объему невыплаченных зарплат. По данным Росстата, на начало 2022 года задолженность составила 47,6 млн рублей. Всего по России просрочка по выплатам составила 786,8 млн рублей.

Дарья Акимова