В Татарстане 13 работникам предприятия выплатили долги по зарплате на сумму более 1 млн рублей
В Татарстане 13 сотрудникам одного предприятия выплатили долги по зарплате на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по РТ.
Сотрудники СК РФ по Татарстану ранее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ в адрес руководства ООО по факту невыплаты зарплат и добились погашения задолженности.
Зарплату работникам предприятия не выплачивали с февраля по май 2021 года. В ходе расследования уголовного дела задолженность перед ними была полностью погашена.
Ранее сообщалось, что Татарстан стал регионом-лидером по объему невыплаченных зарплат. По данным Росстата, на начало 2022 года задолженность составила 47,6 млн рублей. Всего по России просрочка по выплатам составила 786,8 млн рублей.
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