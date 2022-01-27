«Знаю Слуцкого и его футбол»: Кучаев прокомментировал свой переход в «Рубин»

Новичок «Рубина» Константин Кучаев, арендованный из ЦСКА, прокомментировал свой переход в казанскую команду. Он подчеркнул, что фигура главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого стала определяющим фактором при переходе.

«Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича (Слуцкого, — прим. ред.) , его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения», — заявил футболист.

По словам хавбека, он перебрался в Казань за игровым временем.

«Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия», — сказал Кучаев.

Константин Кучаев дебютировал за ЦСКА в российской Премьер-лиге в сезоне-2018/2019. За это время полузащитник сыграл за московский клуб 85 игр, в которых отметился шестью голами и столькими же результативными передачами.