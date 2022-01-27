Следком по РТ направил в суд дело по афере со «взяткой» 34 млн — за землю в Осиново

Под суд по обвинению в мошенничестве на 34 млн рублей отправили казанцев Валерия Афанасьева и Артема Трофимова. Изначально их задерживали по подозрению в посредничестве взятке чиновникам на ту же сумму, но позже обвинение переквалифицировали.



По версии Следкома по РТ, в 2019 году потерпевший житель города Казани стал подыскивать участок под строительство в Осиново, и один из обвиняемых взялся помочь с решением вопроса с должностными лицами зеленодольского райисполкома — якобы те за незаконное денежное вознаграждение обеспечат победу на земельных торгах. Также самозванный посредник обещал помочь с получением еще одного участка в селе Ремплер и познакомил со своим знакомым, который также обещал помощь на торгах.

По версии следствия, в октябре 2019-го пара обвиняемых получила от покупателя 29 млн рублей — за обещанные коррупционные гарантии победы на торгах и подвод коммуникаций. Но торги так и не состоялись. В итоге предприниматель обратился в полицию, и 11 мая сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана зафиксировали получение Афанасьевым еще одного транша в 5 млн рублей наличными, после чего он и Трофимов были задержаны.

Один из фигурантов частично признал вину, давать показания оба отказались. Суда они ждут под арестом.