Исследование: в Татарстане в три раза вырос спрос на работников пунктов выдачи заказов

Фото: Максим Платонов

В 2021 году в Татарстане появилось в три раза больше вакансий в пунктах выдачи заказов. В целом по республике заработное предложение для таких специалистов составило 30 тысяч рублей, что на 7 тысяч больше по сравнению с 2020 годом, сообщает служба исследований hh.ru.

По итогам прошлого года больше всего вакансий в пунктах выдачи заказов было размещено в Челябинской и Тюменской областях (в 4,7 раза по сравнению с 2020 годом), в Пермском крае (в 4,6 раза), а также в Самарской области, Мурманской области и Краснодарском крае (в 4,3 раза).

Фото: Максим Платонов

В 74% предложений опыт работы не нужен. В основном от соискателей требуется умение работать на компьютере, ответственность, клиентоориентированность и коммуникабельность.

Недавно сообщалось, что Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, которые россияне считают наиболее привлекательными для построения успешной карьеры. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», лидерство удерживают Москва (76%) и Санкт-Петербург (52%).



Диана Жиленкова