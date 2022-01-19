Казань попала в топ-5 лучших городов для успешной карьеры

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, которые россияне считают наиболее привлекательными для построения успешной карьеры, сказано в исследовании сервиса Работа.ру.



В 2022 году лидерство удерживают Москва (76%) и Санкт-Петербург (52%) — их отметили большинство опрошенных. На третьем месте — Екатеринбург (34%), на четвертом — Казань (24%).

Последние два города обогнали называемые в 2021 году Сочи и Краснодар — в этом году их отметили 18% и 17% соответственно. Эксперты связывают это с высокими темпами восстановления региональных рынков труда. По итогам прошедшего года Свердловская область и Татарстан вошли в топ-10 регионов наибольшим числом открытых за год вакансий.

В пятерку рейтинга попал Новосибирск (14%). В десятку также попали Калининград, Владивосток и Тюмень — они получили 12%, 11% и 10% голосов соответственно.

Города с уклоном в сторону производства и промышленности становятся более востребованными для выбора карьеры. Влияние оказывает высокий спрос на сотрудников в производственной сфере на фоне пика кадрового голода в 2021 году. В 2022-ом соискатели сфера дства и промышленности могут рассчитывать на улучшение условий труда и повышение зарплаты в отрасли, прокомментировала директор по региональному развитию сервиса Работа.ру Анна Хвостова.

В исследовании приняли участие более 7 000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко