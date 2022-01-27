В Татарстане бешеная кошка укусила подростка

В деревне Малая Шильна Тукаевского района Татарстана бешеная кошка укусила 13-летнего подростка. Зараженное животное было домашним и, как выяснилось, контактировало с другими членами семьи.

После происшествия кошка убежала, вернулась спустя три дня и через несколько дней погибла. Затем семья обратилась в больницу, подростка привили. В ветеринарной службе хозяева рассказали, что инцидент случился в многоквартирном доме, в результате чего специалисты провели вынужденную вакцинацию всех домашних животных.

Позднее выяснилось, что подростка укусили в частном секторе. Из-за этого ветслужба потеряла много времени, пришлось обходить другие улицы поселения. Жителей призвали не утаивать подобную информацию, сообщают chelny-biz.ru.

Осенью в РТ суд вынес приговор хозяйке енота, который покусал ее ребенка. 22-летнюю жительницу Елабуги признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и приговорили к 3 месяцам ограничения свободы.

Диана Жиленкова