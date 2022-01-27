Кудерметова проиграла в полуфинале Australian Open в парном разряде

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представительниц Чехии.



В финале чешки сыграют против казахстанки Анны Данилины и бразильянки Беатрис Хаддад Майей, передает ТАСС.

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В четвертьфинале Australian Open Кудерметова и Мертенс обыграли бельгийку Киртсен Флипкенс и испанку Сару Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Кудерметова проиграла гречанке Марии Саккари в матче третьего круга Australian Open. Во втором круге теннисистка обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Рузе, а в первом — американку Клэр Лю.

Диана Жиленкова