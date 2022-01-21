Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open

Уроженка Казани Вероника Кудерметова уступила гречанке Марии Саккари в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Игра завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу представительницы Греции.

Саккари имеет 5-й номер посева. В следующий раз она будет играть против американки Джессики Пегулы, передает ТАСС.

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В матче второго круга Кудерметова обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузе. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки, которая имеет 28-й номер посева. В первом круге она обыграла американку Клэр Лю.

Недавно российская теннисистка вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Список возглавила австралийка Эшли Барти.

Вчера российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса и прошел в третий круг Australian Open. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

Диана Жиленкова