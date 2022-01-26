Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс обыграли бельгийку Киртсен Флипкенс и испанку Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в ползу Кудерметовой и Мертенс.



Далее теннисистки сыграют против победительниц матча, который пройдет между представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой и американкой Каролин Долхайд и австралийкой Сторм Сандерс, передает ТАСС.

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Недавно Кудерметова проиграла представительнице Греции Марии Саккари в матче третьего круга Australian Open. Во втором круге теннисистка обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузе, а в первом — американку Клэр Лю.



Несколько дней назад российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл американца Максима Кресси в матче четвертого круга чемпионата. Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Далее теннисист сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.



Диана Жиленкова