В ВОЗ допустили, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе
Штамм «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
К марту новый вариант может заразить 60% населения Европы, это может положить конец пандемии, передает агентство «Франс Пресс».
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее отметил, что «омикрон» вряд ли станет предвестником конца пандемии. Из-за быстрого распространения повышается риск возникновения более опасного штамма.
Инфекционист Евгений Тимаков выражал мнение, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля.
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