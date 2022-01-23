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В ВОЗ допустили, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе

20:40, 23.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ допустили, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе
Фото: Максим Платонов (архив)

Штамм «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

К марту новый вариант может заразить 60% населения Европы, это может положить конец пандемии, передает агентство «Франс Пресс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее отметил, что «омикрон» вряд ли станет предвестником конца пандемии. Из-за быстрого распространения повышается риск возникновения более опасного штамма.

Инфекционист Евгений Тимаков выражал мнение, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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