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Козак рассказал, как прошла встреча советников лидеров «нормандской четверки»

23:20, 26.01.2022

На встрече советников лидеров «нормандского формата» стороны провели инвентаризацию минских соглашений. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи советники лидеров России, Германии, Украины, Франции.

В ходе встречи было подчеркнуто, что обе стороны должны строго выполнять режим прекращения огня. Козак не стал комментировать инициативу «Единой России» поставлять оружие в Донецкую и Луганскую народные республики.

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