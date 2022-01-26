Козак рассказал, как прошла встреча советников лидеров «нормандской четверки»
На встрече советников лидеров «нормандского формата» стороны провели инвентаризацию минских соглашений. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи советники лидеров России, Германии, Украины, Франции.
В ходе встречи было подчеркнуто, что обе стороны должны строго выполнять режим прекращения огня. Козак не стал комментировать инициативу «Единой России» поставлять оружие в Донецкую и Луганскую народные республики.ОбществоВласть
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