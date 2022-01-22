«Рубин» отдаст Ивана Игнатьева в аренду в самарские «Крылья Советов»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» готов отдать нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов». Самарский клуб договорился об аренде 23-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает издание «СЭ».

В сезоне 2021/2022 Игнатьев провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

Ранее «Рубин» перевел в дубль Ивана Игнатьева и Джордже Деспотовича. На обоих футболистов в Казани больше не рассчитывают.

Казанский клуб после 18 туров в Премьер-лиге занимает десятое место, набрав 22 очка. «Крылья Советов» расположились на восьмой строчке. У команды Игоря Осинькина 27 очков после 18 проведенных игр.