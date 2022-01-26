Фонд защиты прав дольщиков переименован в Фонд развития территорий

В рамках реформы институтов развития Фонд защиты прав дольщиков официально переименовали в Фонд развития территорий. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, скоро начнется его реорганизация, и к нему присоединят Фонд содействия реформированию ЖКХ. Самым главным преимуществом этого процесса станет то, что теперь фонд будет не только решать проблемы пострадавших дольщиков, но и сможет с учетом накопленного опыта заниматься вопросами комплексного развития территорий. А это позволит решать системно градостроительные задачи.

Вице-премьер добавил, что решения по восстановлению прав обманутых дольщиков будут приниматься с той же регулярностью, как и сейчас.

В июне 2021 года правительство России расширило полномочия Фонда защиты прав дольщиков. После этого он смог решать проблемы тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства. К ним относятся живущие в аварийных домах, граждане с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды.



Дарья Акимова