В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию с упавшим на ребенка шкафом в больнице

Инцидент с падением шкафа в Заинской центральной районной больнице в эти выходные произошел в присутствии матери ребенка. Сразу в палату вызвали невролога и травматолога — они не нашли у ребенка травм при осмотре, сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.



Получение травм ребенком не подтвердил также осмотр в Нижнекамской детской больнице. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в помощи врачей.

«Администрацией больницы было незамедлительно принято решение зафиксировать шкафы (размером 1 м 40 см) к стене необходимыми механизмами. На сегодняшний день все шкафы в детских палатах закреплены», — сообщили в министерстве.

Сегодня стало известно, что по факту падения шкафа на ребенка Следствие организовало проверку. В СМИ сообщали, что в результате падения шкафа ребенок получил сотрясение головного мозга. Следствие примет процессуальное решение по итогам проверки.



Маргарита Головатенко