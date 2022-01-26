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В Татарстане выяснят обстоятельства падения шкафа на ребенка в больнице

12:39, 26.01.2022
В Татарстане выяснят обстоятельства падения шкафа на ребенка в больнице
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в Заинской центральной районной больнице на пятилетнего ребенка упал шкаф, в результате чего он получил сотрясение головного мозга. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга СМИ. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Выясняются все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце на 11-месячную девочку из Татарстана упал мраморный стол. Несчастный случай произошел, когда ее семья проживала в бангкокском отеле. Ребенок получил черепно-мозговую травму, также ему диагностировали отек мозга, перелом носа и глазной перегородки.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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