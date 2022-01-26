Представитель РФ в ЕСПЧ призвал отклонить обвинения Нидерландов и Украины в крушении MH17

Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что иски Украины и Нидерландов против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Донецкой области в 2014 году должны быть отклонены, так как Нидерланды злоупотребили правом на обращение в суд. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, голландский прокурор врал компетентным органам России о наличии ордера на арест свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. А власти Нидерландов вводят Европейский суд в заблуждение, заявляя о том, что запросы о правовой помощи были полностью или частично оставлены российскими властями без ответа. На данный момент получено 29 запросов о правовой помощи, 28 из них были выполнены.

Фото: inosmi.ru

31 июля 2019 года глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвала страны провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России. По его словам, страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям Малайзии в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.

Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.



Максим Кокунин