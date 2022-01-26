СИБУР вошел в состав наблюдательного совета Национального ESG-Альянса

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов вошел в состав наблюдательного совета Национального ESG-Альянса. Такое решение было принято на прошедшем собрании учредителей организации, сообщили в пресс-службе компании.

— СИБУР стал одной из первых компаний страны, утвердившей собственную стратегию устойчивого развития. С 2019 года мы последовательно внедряем сформулированные в ней принципы во все аспекты своей деятельности, что уже сейчас находит свое отражение в высоких позициях компании в национальных и международных и российских ESG-рейтингах. Сегодня СИБУР ставит перед собой еще более амбициозные цели, в том числе по снижению углеродного следа, реализации проектов экономики замкнутого цикла. Мы готовы делиться опытом в области уже наработанных ESG-практик и видим потенциал в объединении усилий с крупнейшими компаниями России для их дальнейшего развития, — отметил Дмитрий Конов.

Создание Национального ESG-Альянса было инициировано 1 декабря 2021 года. Инициативу поддержали ведущие российские компании с общим объемом выручки более 10 трлн рублей и численностью занятых более 1,5 млн человек.

Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнерства всех вовлеченных сторон.

В ходе заседания обсуждались вопросы организационного и юридического характера, а также были подписаны документы, необходимые для юридической регистрации альянса. Управляющая его деятельностью структура «Национальный альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития» будет создана в статусе автономной некоммерческой организации.

Учредители также утвердили кандидатуру генерального директора организации. На этот пост назначен Андрей Шаронов, который ранее руководил МШУ «Сколково». Кроме того, определено, что главным руководящим органом альянса будет наблюдательный совет в количестве 28 человек — представителей от каждой из компаний-учредителей.