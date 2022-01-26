Не рожавшая жительница Казани получила маткапитал в Перми

Уголовное дело об афере с получением социальных выплат возбудили в Казани по материалам УЭБ и ПК МВД Татарстана. Сотрудники Следкома подозревают 30-летнюю женщину в использовании подложных документов о рождении дочки ради получения маткапитала.



Как уточнили «Реальному времени» в СК и МВД, на самом деле подозреваемая ребенка не рожала.

По версии следствия, фиктивная мать представила в ЗАГС Перми документы об успешно проведенных домашних родах, а затем обратилась в управления Пенсионного фонда в Казани и городе Чусовой Пермского края с документами на получение материнского капитала и смогла получить займ в банке на улучшение жилищных условий в 483 тысячи рублей — на покупку земельного участка в 500 квадратов в Рыбно-Слободском районе Татарстана. По решению пермского управления Пенсионного фонда РФ займ подозреваемой был погашен средствами маткапитала.

После выявления факта аферы не рожавшая женщина вину признала. Суда она ждет под подпиской о невыезде.