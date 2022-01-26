За сутки в Казани произошло более 220 ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 222 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились три наезда на пешеходов. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший вторник в городе задержали четыре водителя, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили четырех горожан.

Фото: Ринат Назметдинов

По прогнозам синоптиков, этим утром в отдельных районах РТ ожидается туман. А на дорогах может образоваться гололедица.

Недавно в Альметьевском районе республики произошло ДТП, в результате которого погиб подросток. Так, минивэн «Тойота» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис», в котором ехали водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя 2006 года рождения. От полученных травм девушка скончалась на месте. Пассажиров обоих автомобилей госпитализировали.



Диана Жиленкова